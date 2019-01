Schnellladepark in der Stadt

Schnellladepark in der Stadt Innogy stellt 150-kW-Schnellladesäulen auf

VW Neo, Audi e-tron und Co.

In die Statistik der Plattform ladesaeulenregister.de fließen sowohl Meldungen von Energieunternehmen als auch von anderen Anbietern wie Parkhaus- und Parkplatzbetreibern, Supermärkten und Hotels ein. Beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) waren zum 1. Oktober rund 163.000 Pkw mit Elektro- oder Plug-in-Hybridantrieb gemeldet.

Die Zahl der Auflademöglichkeiten für E-Autos ist in den vergangenen fünf Monaten um 20 Prozent gestiegen: Mehr als 16.100 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte weist das Register des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aktuell aus, Ende Juli waren es 13.500.

Es gibt immer mehr Möglichkeiten, ein Elektroauto öffentlich aufzuladen. In den vergangenen Monaten ist die Anzahl der Stromtankstellen um ein Fünftel gestiegen.

