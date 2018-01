LapID bietet mit der Fahrerunterweisung nach UVV ab sofort einen weiteren Service zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen im Fuhrparkmanagement an. Damit können Unternehmen die Prozesse im Fuhrparkmanagement effizient ge­stalten und minimieren den Aufwand für die Organisation, Durchführung und Dokumentation der gesetzlich verpflichtenden Unterweisung. Die Durchführung der Fahrerunterweisung findet bei LapID im Rahmen eines E-Learning-Tools statt. Dabei werden Fahrer im richtigen Umgang mit Fahrzeugen nach UVV unterwiesen. Die Unterweisung ist orts- und zeitunabhängig und basiert auf didaktisch auf­bereiteten Lektionen mit interaktiven Inhalten und einem anschließenden Abschlusstest. Der Zeitaufwand für die Online-Unterweisung beträgt 20 bis 45 Minuten. Die Mitarbeiter werden automatisch per E-Mail oder SMS an den nächsten Termin zur Durchführung der Unterweisung erinnert.

Die Verwaltung der Fahrerunterweisung erfolgt genau wie bei der Führerscheinkontrolle im LapID-System. Die Daten der Fahrer werden für die Fahrerunterweisung und Führerschein­kontrolle nur einmalig im System hinterlegt, sodass das Fuhrparkmanagement alle relevan­ten Informationen für beide Produkte auf einen Blick hat. Beide Lösungen sind daher auch in einem Paket kombinierbar. Für Geschäftsfüh­rer Jörg Schnermann ist die Unterweisung der Dienstwagenfahrer per E-Learning-Tool der einzig sinnvolle Weg: „Die Fahrerunterweisung ist neben der Führerscheinkontrolle eines der wichtigsten Compliance-Themen im Fuhrpark­management. Fuhrparkleiter müssen mit der LapID Fahrerunterweisung nur noch in Aus­nahmefällen tätig werden und keine Präsenzveranstaltungen organisieren. Mit der Fahrerunterweisung und der Führerscheinkontrolle bieten wir Fuhrparkmanagern zwei automatisierte Lösungen aus einer Hand in einem System.“