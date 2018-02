Der neue Niederlassungsleiter, Martin Steffen Luding, gebürtiger Baden-Württemberger, 47 Jahre alt und Diplom-Betriebswirt bringt langjährige Erfahrung in der Automobil- und Kreditwirtschaft mit. In seiner vorherigen Funktion in der FCA Bank Zentrale in Turin war er seit 2013 als Chief Credit Officer tätig. Martin Steffen Luding startete seine berufliche Laufbahn 1993 als Revisor bei Daimler und übernahm nach und nach Positionen mit zunehmender Verantwortung innerhalb der damaligen Daimler-Benz Gruppe. 2001 kam er als Revisionsleiter für Daimler-Chrysler erstmals nach Italien und kehrte 2005 nach Deutschland zu Daimler-Crysler Financial Services zurück, zunächst im Bereich Kreditrevision und dann im globalen Risikomanagement. Im Jahr 2009 ging er als Kreditleiter und Leiter Händlerfinanzierung für Mercedes-Benz Financial Services zurück nach Italien und begleitete diese Position zuletzt als Vorstandsmitglied, bis er 2013 zur FCA Bank wechselte.

Im Frankfurter Büro wird Martin Steffen Luding in Koordination mit Daniel Mundzeck, Geschäftsführer der FCA Bank Deutschland und in enger Synergie mit den anderen Unternehmen der Gruppe, für alle Services verantwortlich sein die Leasys auf dem deutschen Markt bereits anbietet und noch anbieten wird: Flottenmanagement, Langzeitmiete und Full-Service-Leasing.

Leasys ist seit August 2017 mit einer Zweigniederlassung in Deutschland präsent. Leasys wurde im Jahr 2001 in Italien gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der FCA Bank, einem Joint Venture zwischen Fiat Chrysler Automobiles und Crédit Agricole. Leasys betreibt derzeit eine Flotte von insgesamt rund 200.000 Fahrzeugen. Neben Italien und Deutschland ist Leasys auch noch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, Belgien und den Niederlanden tätig. Die derzeitige Fahrzeugflotte umfasst hierbei Automobile und Nutzfahrzeuge aller Marken, mit Schwerpunkt auf Fahrzeugen der Fiat Chrysler Automobiles Gruppe. Leasys richtet sich mit seinem Angebot hierbei sowohl an Unternehmen und öffentliche Verwaltungen als auch an Privatpersonen.