Stegmann löst Sebastian Peter ab, der Anfang 2016 von der Deutschen Post DHL zu Streetscooter kam. "Sebastian Peter hat in der ersten Phase nach der Übernahme durch die Deutsche Post das Finanzwesen sehr erfolgreich aufgebaut und gesteuert. Er hinterlässt Arndt Stegmann ein gut bereitetes Feld", sagt Achim Kampker, Chief Executive Officer (CEO) bei Streetscooter.

Streetscooter produzierte zunächst ausschließlich Zustellfahrzeuge für die Konzernmutter Deutsche Post DHL. "In dieser Phase war es wichtig, die Führung des Finanzbereichs bei Streetscooter mit einem Experten aus dem Konzern zu besetzen. Nach dem erfolgreichen Start des Vertriebs an Kunden außerhalb des Konzerns ist Stegmann die ideale Verstärkung, um die Marktführerschaft von Streetscooter im Bereich E-Nutzfahrzeuge weiter auszubauen. Mit Arndt Stegmann haben wir eine Führungskraft mit viel Erfahrung in der Nutzfahrzeugbranche sowie im Aufbau und in der Steuerung von großen Vertriebsorganisationen gewonnen", so Kampker.

Arndt Stegmann: "Streetscooter hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Mit dem Fokus auf kundenspezifische Branchenlösungen mit umweltschonendem Antrieb ist Streetscooter bereits heute ein bedeutender Player im Bereich der E-Nutzfahrzeuge. Die Zukunft erfolgreich voranzutreiben, ist für mich eine spannende und reizvolle Aufgabe, auf die ich mich freue."

Mit einer sechsmonatigen Übergabephase von Peter an Stegmann vollziehe Streetscooter den strategisch geplanten Wechsel an der Spitze des Finanzbereichs. Im Anschluss soll Peter zur Streetscooter-Mutter Deutsche Post DHL zurückkehren.