Wichtigster Grund für die Entwicklung dürften die steigenden Wohnkosten in den Städten und dem näheren Umland sein. Pendelwege innerhalb eines Bundeslands werden von der Statistik nicht erfasst, trotzdem gilt sie als Indiz für die Entwicklung der Arbeitswege.

Trott Corona-Pandemie und Homeoffice-Pflicht ist die Zahl der Berufspendler 2021 gestiegen. Rund 3,5 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland arbeiteten nicht in ihrem Heimat-Bundesland, 150.000 mehr als ein Jahr zuvor, wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf Daten der Bundesagentur für Arbeit berichtet. Die Zahl der Fernpendler wuchs demnach im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent.

In der Nähe seines Arbeitsortes zu wohnen, muss man sich leisten können. Hohe Mieten und Immobilienpreise lassen die Pendlerzahlen steigen.

Mehr Berufspendler Millionen müssen in ein anderes Bundesland

