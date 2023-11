Mobile Service by Mercedes-Benz Werkstatt kommt zum Kunde

Keine lästigen Werkstattbesuche, mit Leihwagen und Wartezeiten mehr? Mit dem neuen "Mobile Service" will Mercedes-Benz seinen Kunden den Besuch einer herkömmlichen Werkstatt zu ersparen - allerdings umfasst das Angebot ausschließlich Elektro-Fahrzeuge. Der Mobile Service ist vorerst an ausgewählten Standorten in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Mannheim, Stuttgart und München verfügbar, weitere Standorte sind nach eigenen Angaben in Planung.

Preis liegt bei 69 Euro (brutto)

Der Service von Mercedes-Benz umfasst verschiedene Leistungen, darunter Wartung und kleine Reparaturen, saisonale Checks, Überprüfungen der Elektronik, Software und Bremsanlage, sowie Reifenservice und die Lieferung und Montage von Originalteilen. Der Service steht für elektrifizierte Mercedes-Benz Pkw und Smart Modelle (ausgenommen die Baureihe #) zur Verfügung. An ausgewählten Standorten wird der Mobile Service auch für elektrifizierte Transporter und Vans angeboten.

Fachkräfte kommen mit eVito zum Einsatz

Termine für den Mobile Service by Mercedes-Benz können an den jeweiligen Standorten telefonisch oder über das Kontaktformular auf den Internetseiten vereinbart werden. Der Preis beträgt einheitlich 69 EUR (zzgl. der Serviceleistungen). Der Mobile Service wird nach eigenen Angaben von Fachkräften und Serviceexperten von Mercedes-Benz durchgeführt, die mit einem speziell ausgerüsteten Mercedes-Benz eVito am Wunschort arbeitsfähig sind.