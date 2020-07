Schwere Mängel in Italien

ADAC-Tunneltest Schwere Mängel in Italien

Würde der elektronische Pfadfinder die hinsichtlich des CO2-Ausstoßes optimale Route anzeigen und die Fahrer dieser folgen, ließen sich in der finnischen Hauptstadt jährlich mehr als 80.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Für die Untersuchung wurden die unterschiedlichen Routenoptionen nicht nur berechnet, sondern auch mehrfach abgefahren und vermessen, um die Strecke mit dem geringsten CO2-Ausstoß zu ermitteln. Diese wurde anschließend mit der Standard-Route des Navigationssystems verglichen.

Schlauere Navigationssysteme könnten den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr deutlich reduzieren. Das hat nun eine Studie des finnischen Mineralölunternehmens Neste in Zusammenarbeit mit dem Kartenmaterialdienst Here und dem Mobilitätsdienstleister PTV in Helsinki ergeben. Dort war die Standard-Routenempfehlung des Navis häufig nicht die ökologisch beste Wahl – im Schnitt lag die Differenz beim CO2-Ausstoß bei rund 7 Prozent.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives