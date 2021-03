E-Auto-Infrastruktur in Europa

E-Auto-Infrastruktur in Europa Bald 300.000 Ladepunkte

Die Förderung sei als schnelle Hilfe unter anderem für die von der Pandemie-Krise besonders betroffenen kleinen und mittelständischen Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- und Gastgewerbes. Sie sollen kostengünstig Ladepunkte aufbauen und so ihre Kundenakzeptanz steigern. Auch kommunale Unternehmen wie etwa Ver- und Entsorger könnten von der Förderung profitieren und entscheidend zum Ladeinfrastrukturaufbau beitragen.

Das Bundes-Verkehrsministerium will den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen und legt deshalb ein neues Förderprogramm auf. Es richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen soie Kommunen. Sie sollen Ladeinfrastruktur dort schaffen, wo die Menschen mit ihren E-Autos sowieso parken, also auf Kundenparkplätzen, vor Schwimmbädern oder öffentlichen Einrichtungen.

