Die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen sind in Deutschland 2021 gestiegen. Im Schnitt zahlten Käufer 31.756 Euro (alle Preise netto) für ein fabrikneues Fahrzeug, wie aus dem DAT-Report 2022 hervorgeht. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer Steigerung um 1.218 Euro. Der Aufschlag gegenüber der Vor-Coronajahr 2019 beträgt 3.537 Euro.

