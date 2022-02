Grund dürften unter anderem die höheren benötigten Reichweiten bei Dienstwagen sein, die sich auch in einem hohen Diesel-Anteil von knapp 40 Prozent zeigt. Nicht berücksichtigt wurden für die Berechnung Händler- und Herstellerzulassungen sowie Fahrzeuge von Autovermietern.

Alle Elektroautos in Deutschland (2022)

Alle Elektroautos in Deutschland (2022)

Elektrifizierte Autos sind bei Privat- und Flottenkunden gleichermaßen gefragt. In beiden Marktsegmenten kamen reine Stromer und Plug-in-Hybride 2021 auf einen gemeinsamen Marktanteil von 31,4 Prozent, wie die Marktbeobachter von Dataforce ermittelt haben. Der Anteil reiner E-Mobile ist bei den Privatkäufern mit rund 20 Prozent einige Punkte höher als bei den gewerblichen Kunden, die im Gegenzug mehr Plug-in-Hybride nutzen.

