Personalie Fleet-Hub: Federhoff neuer COO

Fleet-Hub ist ein unabhängiger Anbieter von digitalen Fuhrparkmanagement-Lösungen für eine kosten- und zeiteffiziente Flottenverwaltung. Als COO wird Marcus Federhoff nun Teil der Unternehmensführung.

Zum 16.05.2023 übernahm Marcus Federhoff (38) die Position Chief Operating Officer (COO) beim Fuhrparkmanagement-Dienstleister Fleet-Hub GmbH in Pullach. Seit der Gründung im Jahr 2020 ist er im Unternehmen tätig. Federhoff hat entscheidend an dessen Aufbau mitgewirkt und die erfolgreiche Positionierung von Fleet-Hub am Markt vorangetrieben. In seiner neuen Position als COO verstärkt der bisherige Head of Operations nun die Geschäftsführung und verantwortet das operative Geschäft von Fleet-Hub.

Nach dem Start seiner beruflichen Laufbahn im Fuhrparkmanagement bekleidete er verschiedene Positionen und war u.a. leitender Fuhrparkmanager für große Flotten in Unternehmen. Fleet-Hub wird damit auch weiterhin von Federhoffs weitreichender Erfahrung sowie seiner Expertise in Bezug auf Innovationen und Digitalisierung in der Branche profitieren.