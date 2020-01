Besonders gefragt sind große Modelle wie die Ford F-Reihe, die auf einen Weltmarktanteil von knapp 20 Prozent kommt. Auf den Plätzen folgen die direkten Wettbewerber Chevrolet Silverado und Dodge Ram mit zirka 10 Prozent. Bestverkaufter mittelgroßer Pick-up – das Segment, dass auch in Europa existiert – ist der Toyota Hilux mit rund 8 Prozent Marktanteil.

Der Pick-up ist nicht nur in den USA gefragt. Auch weltweit sind die Allrad-Arbeiter immer beliebter.

Who is Who Pkw