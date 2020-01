Im Dezember 2019 gab es bei Pkw-Neuzulassungen noch einmal ein kräftiges Plus. Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) wurden 283.380 Autos neu in den Verkehr gebracht, was einem Zuwachs von 19,5 Prozent gegenüber Dezember 2018 entspricht. Deutlich überproportional gewachsen sind dabei vier Segmente. In ebenfalls vier Segmenten gab es zudem Positionswechsel bei den meistverkauften Modellen.

Gleich drei Spitzenposition neu besetzen konnte Hersteller BMW. So verdrängte in der oberen Mittelklasse der 5er die E-Klasse von Mercedes, während sich in der Oberklasse der 7er vor Audis A7 behauptete. Darüber hinaus verbucht BMW-Tochter Mini die meisten Neuzulassungen im Kleinwagen-Segment. Traditionell liegt hier der VW Polo an der Spitze. Einen weiteren Positionswechsel gab es bei den Kleinstwagen: Hier verdrängte der Fiat 500 den Smart Fortwo.

Weiter zugelegt haben die SUVs. Mit 70.065 Neuzulassungen ist das Segment im Vergleich zum Dezember 2018 um fast 70 Prozent gewachsen. Mit 31.950 Neuzulassungen ging es zudem um immerhin 40 Prozent bei den Geländewagen nach oben. Die beiden vom KBA getrennt geführten Segmente vereinten damit im vergangenen Monat einen Marktanteil von 36 Prozent auf sich. Ein Grund für das extrem starke Wachstum bei den SUV könnte an den Eigenzulassungen der Hersteller liegen, denn ein Vorziehen von Neuzulassungen von tendenziell verbrauchsstarken Modellen wirkt sich positiv auf die CO2-Flottenbilanz fürs neue Jahr aus. Ebenfalls sehr stark gewachsen sind die Segmente Sportwagen (+ 49 %), Mini-Vans (+ 39,8 %) sowie Utilities (22,9 %).