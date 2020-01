Ebenfalls sehr positiv entwickelte sich laut Dataforce der relevante Flottenmarkt. Dort stiegen die Neuzulassungen um 17,5 Prozent. Zum ersten Mal druchbrachen die Flottenzulassungen mit 938.315 neuen Pkw in 2019 die 900.000-Marke. Die starken Zuwächse zum Jahresende erklären teilweise nicht verfügbare Modelle in 2018, als die WLTP-Einführung vor allem deutsche Hersteller bremste. Durch die Lieferschwierigkeiten schoben viele Unternehmen geplante Investitionen auf.

Im Dezember 2019 wurden mit 283.380 Autos rekordverdächtig viele Wagen erstmals zugelassen. Nur 2006, kurz vor der Mehrwertsteuererhöhung, gab es einen Dezember mit noch mehr Neuzulassungen, wie der Datendienstleister Dataforce mitteilt. Auch in der Gesamtjahresbetrachtung schafft es 2019 auf den zweiten Platz. Mit mehr als 3,6 Millionen Neuzulassungen liegt das vergangene Jahr nur knapp hinter 2009, dem Jahr der Abwrackprämie.

