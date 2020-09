Bei rund 3,6 Millionen Neuzulassungen ist allein der Größenzuwachs von Neuwagen innerhalb dieser fünf Jahre für rund 570.000 Quadratmeter zusätzlich benötigte Straßen- und Parkplatzfläche verantwortlich. Das sind umgerechnet 80 länderspielkonforme Fußballfelder. Insgesamt dürften die in Deutschland zugelassenen Pkw eine Fläche von fast 50.000 Fußballfeldern belegen.

Neuzulassungen in Corona-Zeiten Die Gewinner der Krise

Der Platzbedarf der deutschen Neuwagen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Benötigte ein neuer Pkw im Jahr 2015 durchschnittlich noch 7,92 Quadratmeter Verkehrsraum, lag der Wert 2019 bei 8,07 Quadratmetern, wie aus einer Statistik der Bundesregierung hervorgeht.

Nicht nur die Zahl der in Deutschland gemeldeten Pkw wächst. Auch ihre Abmessungen legen zu. Unterm Strich kommt da einiges zusammen.

