Pkw-Markt Europa Chinesen wachsen nur langsam

MG ist stark in Europa, der Rest der chinesischen Hersteller folgt mit großem Abstand. Sind die Asiaten doch noch nicht in deutschen Firmen-Fuhrparks angekommen?

Die chinesischen Autohersteller wachsen in Europa langsamer als von vielen Experten erwartet. Die aktuellen Zulassungszahlen würden das große Potenzial der Newcomer noch nicht widerspiegeln, heißt es in einer Analyse des Marktbeobachters Jato. Lässt man Primus MG Motors außen vor, erreichen die übrigen Anbieter im ersten Halbjahr lediglich einen Anteil von 0,66 Prozent (Vorjahreszeitraum: 0,43 Prozent) an den Neuzulassungen in Europa. Mit MG – die sich vor allem in Großbritannien über Jahre eine starke Position erarbeitet haben - kommen die Chinesen auf 2,25 Prozent und 147.394 Einheiten.

Lesen Sie auch

E-Auto-Marktanteile Europa ist zweigeteilt

Stärkste Marke war im ersten Halbjahr VW mit 694.176 Neuzulassungen und einem Marktanteil von 10,5 Prozent, gefolgt von Toyota mit 417.220 Einheiten und Audi mit 374.435 Fahrzeugen. Meistverkauftes Modell war das Tesla Model Y mit 136.564 Neuzulassungen vor Dacia Sandero (123.408 Einheiten) und VW T-Roc (111.692 Einheiten). Ein chinesisches Modell hat es nicht unter die Top 25 geschafft.