Einer der Gründe für den schwachen Juli ist die mangelnde Verfügbarkeit von Neuwagen. Dazu tragen neben dem anhaltenden Chipmangel auch die saisonalen Werksferien in vielen Fabriken bei.

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im Juli erstmals seit Februar wieder geschrumpft. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) rollten 236.393 Neuwagen auf deutsche Straßen, 25 Prozent weniger als vor einem Jahr. Besonders stark betroffen ist der Privatmarkt, wo knapp 36 Prozent weniger Neuzulassungen verbucht wurden. Trotzdem zeigt das laufende Jahr mit 1,63 Millionen Pkw nach sieben Monaten und einem Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 eine leicht positive Tendenz.

