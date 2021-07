Das Center Automotive Research (CAR) in Duisburg gibt sich optimistischer als die Hersteller. Trotz Halbleiter-Krise rechnen die Wissenschaftler mit einem Plus von 10 Prozent auf 3,2 Millionen Pkw-Neuzulassungen. Ohne die Nachschub-Probleme wären demnach 3,35 Millionen Verkäufe möglich gewesen.

Der Chipmangel trübt die Absatzaussichten der Autohersteller. Der Branchenverband VDA rechnet aufgrund der Produktionsprobleme für den deutschen Neuwagenmarkt nur noch mit drei Prozent Wachstum gegenüber dem schwachen Vorjahr. Das entspricht einem Jahresergebnis von rund drei Millionen Pkw-Neuzulassungen. Ursprünglich hatte der Verband mit einem Plus von acht Prozent und 3,15 Millionen Neuwagen gerechnet.

Der Pkw-Markt wird in diesem Jahr nicht so stark wachsen wie von den Herstellern erhofft. Das hat vor allem einen Grund. Und der heißt nicht Corona.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021