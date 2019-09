Neuzulassungen in der EU

Der SUV-Trend setzt sich auch im August fort. Die Crossover erreichten laut Kraftfahrt-Bundesamt ihren bisher höchsten Marktanteil von 32,3 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen, insgesamt 101.315 Einheiten rollten neu auf die Straße. Die Behörde unterscheidet statistisch zwischen Geländewagen und SUV; letztere allein stellten mit 69.678 Neuzulassungen und einem Wachstum um 11 Prozent erstmals überhaupt das stärkste Einzelsegment. Die jahrzehntelang führende Kompaktklasse kam mit 59.284 Einheiten auf Rang zwei (minus 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat). Ihr Marktanteil betrug 18,9 Prozent. Drittgrößte Klasse bleiben die Kleinwagen mit 43.709 Neuzulassungen (minus 2,4 Prozent) und einem Marktanteil von 13,9 Prozent.

