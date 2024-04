Renault Captur Facelift für City-SUV

Neben dem Clio ist der Captur das in Deutschland meistverkaufte Renault-Modell. Kein Wunder, dass die Franzosen ihrem Bestseller nach drei Jahren Laufzeit mehr als nur ein schnödes Facelift gegönnt haben, sondern eine echte Überarbeitung. Ab Ende Juni kommt das 4,23 Meter lange City-SUV in Deutschland in den Handel. Preise nennt Renault zwar noch nicht, doch dürften die bisherigen mehr oder weniger unverändert bleiben oder sogar leicht sinken: Der Captur ist derzeit ab 19.916 Euro (alle Preise netto) zu haben, die Preisliste endet bei 27.857 Euro.

Renault Captur mit optisch straffer Linienführung

Wie üblich bei Modellpflegen hat Renault die Karosserie selbst kaum angetastet, wohl aber die Anbauteile, also die Stoßfänger vorne und hinten, zudem wurde die Motorhaube höher angebracht. Die Modernisierung sorgt für eine optisch straffere Linienführung und umfasst einige kleinere, aber markante neue Details wie die zwei Lufteinlässe neben den Tagfahrleuchten, die wie beim Clio nun die Form eines „vertikal halbierten Diamanten“ haben, wie die Pressemappe fabuliert. Wichtiger: In allen Versionen sind die Scheinwerfer jetzt in Voll-LED-Technik ausgeführt. Im Heck fallen vor allem die transparent gehaltenen Rücklichter sowie der neu gestaltete Diffusor auf.

Renault Captur: viel Neues im Innenraum

Umfangreicher sind die Veränderungen im Innenraum. Hier gibt es neue, gut ablesbare Instrumente, neue Polster und je nach Ausstattung eine Google-Anbindung oder sogar eine Harman-Kardon-Anlage. Das Fahrerdisplay kann bis auf 10,25 Zoll wachsen, das Renault-typische Hochkantdisplay in der Mitte ist 10,4 Zoll groß. Weiterhin bleibt die Rücksitzbank um bis zu 16 Zentimeter verschiebbar, was den Kofferraum (616 Liter) clever erweitert, allerdings das Sitzen auf der Rücksitzbank fast unmöglich macht.

Varianten: Evolution, Techno und Esprit X Alpine

Der Captur wird weiterhin mit fünf Motorisierungen, aber jetzt statt in fünf nur noch in den drei Ausstattungsvarianten Evolution, Techno und Esprit X Alpine angeboten. Letztere setzt nochmal eigene optische Akzente mit grauen Blechen vorn und hinten, einem dunkleren Logo, schwarzen Fenstereinfassungen und 19-Zoll-Rädern.

Renault Captur startet mit Benziner-Basismotor (91 PS)

Bei den Antrieben gibt es keine Veränderungen. Basismotor bleibt der 1,0-Liter-Dreizylinder mit 67 kW/91 PS. Darüber rangiert ein auf Flüssiggasbetrieb eingestelltes Aggregat, ebenfalls ein Dreizylinder, aber mit 100 PS, der eine Reichweite von bis zu 1.100 Kilometern ermöglichen soll. Immerhin jeder zehnte Captur-Käufer in Deutschland könnte sich laut Renault für diesen Antrieb entscheiden. Dazu gibt es zwei Antriebe mit Mildhybrid-Unterstützung, jeweils Vierzylinder mit 140 PS und 158 PS, letzterer serienmäßig mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe versehen.

Sparsamer E-Tech Full Hybrid-Antrieb

Interessantester Motor ist aber sicher der E-Tech Full Hybrid mit einer Leistung von 143 PS, der vor allem in der Stadt für einen besonders sparsamen Umgang mit Benzin steht, da er in der City bei entsprechender Fahrweise laut Renault bis zu 80 Prozent der Zeit elektrisch fahren kann. Zudem stehen nur für diese Motorisierung neben den serienmäßig wählbaren Fahrmodi Eco, Sport, Comfort und Mysense zwei weitere Einstellungen zur Verfügung, nämlich Schnee und unbefestigtes Gelände. Die beiden Modi werden als Extended Grip geführt, die Eingriffe werden vor allem über die ESP-Einstellungen vorgenommen.

Allerdings stand bei der Überarbeitung auch der Fahrspaß im Vordergrund. So wurde das Fahrwerk gestrafft und die Lenkung neu kalibriert. Das soll eine sportlichere Fortbewegung ermöglichen, auch wenn das für Captur-Fahrer in der Prioritäten-Liste sicher nicht ganz oben steht.

Absatz des City-SUV Renault Captur soll steigen

Seit Einführung der ersten Generation des Captur 2013 hat Renault in Deutschland knapp 200.000 Stück des City-SUV abgesetzt, also im Durchschnitt rund 20.000 Einheiten pro Jahr. Mit der überarbeiteten zweiten Generation sollen diese Zahlen möglichst gesteigert werden. Das könnte gelingen, denn Renault hat wichtige und richtige Veränderungen und Verbesserungen vorgenommen und positioniert den Captur preislich weiterhin attraktiv.

