Renault 5 E-Tech Zoe-Nachfolger im Retro-Look

Geht’s um die Namen neuer E-Autos, macht das Renault ziemlich clever: Statt sich neue Bezeichnungen auszudenken, werden einfach bewährte Baureihen in die E-Mobilität transferiert – siehe Scenic und Mégane. Für den im April auslaufenden Renault Zoe, lassen die Franzosen den legendären Renault 5 wieder aufleben.

Renault 5 E-Tech wird zur Konkurrenz des VW ID.2all

Als Nachfolger des Kultmobils wird der Renault 5 E-Tech ab Herbst 2024 ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten. Er basiert auf der neuen AmpR genannten Elektroplattform für Kleinwagen und soll mit einer Batterieladung rund 400 Kilometer schaffen. Sein Preis: rund 21.000 Euro netto. Damit wird der Franzose zum Top-Konkurrenten für den VW ID.2all, der für 2025 zum gleichen Preis angekündigt wird.

Renault 5 E-Tech liegt zwischen Clio und Twingo

Mit einer Länge von 3,92 Metern, platziert er sich zwischen dem 30 Zentimeter kürzeren Twingo und dem neun Zentimeter längeren Clio. Im neuen R5 spielt Renault geschickt mit den 70ern, lackiert den Flitzer in leuchtenden Farben, die sich "Pop Yellow" oder "Pop Green" nennen. Und natürlich übernimmt der Fünftürer auch die Grundform des Originals, interpretiert dessen Design aber neu im Stil der 2020er. Aber immer mit einem Augenzwickern. Nähert sich beispielsweise der Besitzer dem Auto, leuchtet auf der Motorhaube eine Lade-Kontrolllampe in Form einer 5 auf, quasi als Reminiszenz an den Lufteinlass des Ur-5ers.

Foto: Renault Mit einer nur 3,92 Meter langen Karosserie hält der Neuzeit-R5 dem Kleinwagen-Format die Treue.

10-Zoll-Bildschirm als Schaltzentrale

Auch innen kombiniert der Wagen geschickt die Optik früherer Tage. Hier Jeansstoff als Sitzbezüge und bonbonfarbige Designelemente, dort moderne Technik. So blickt der Fahrer auf die üblichen Digitalinstrumente, die je nach Ausstattung auf einem 7 oder 10 Zoll großes Display laufen. Zusätzlich gibt’s in der Mitte einen 10 Zoll großen Bildschirm als Schaltzentrale.

Auch hier ein Blick zurück aufs Original: Der Digitacho zeigt die Geschwindigkeit mit bunten statt der üblichen grauen Zahlen an und die Grafikelemente auf dem Hauptbildschirm im Pop-Art-Look könnten aus der Feder von der Andy Warhol stammen.

Foto: Renault Der Fahrer blickt auf die üblichen Digitalinstrumente, die je nach Ausstattung auf einem 7 oder 10 Zoll großes Display laufen.

Bediensystem basiert auf Android-Technik von Google

Dafür greift Renault bei der Fahrzeugsteuerung auf Bewährtes zurück. Multimedia- und Bediensystem basieren wie im Mégane E-Tech auf die Android-Technik von Google, vom Navisystem mit intelligenter Ladeplanung bis zur Sprachsteuerung. Insgesamt ähnelt die Bedienung der aller aktuellen Renault-Modellen, und wer nicht tatschen und tippen will, nutzt eben ChatGPT und spricht mit Reno. Der Avatar hat seinen ersten Einsatz im R5, ist im Grunde nichts anderes als die männliche Version von Alexa. "Wo ist die nächste Ladestation?", "Wie kann ich meine Reichweite optimieren?" oder "Plane ein, das Auto morgen früh um 9 Uhr zu laden" – Reno soll bereits speziell auf die im E-Auto üblichen Problemfälle getrimmt sein. Zusätzlich stellen die Franzosen über den Google Play Store stellen 50 Apps bereit. sollte die Fahrt im kunterbunten R5 an sich nicht genug Abwechslung bieten, halten Maze, Amazon Music, SongPop oder diverse Info-Apps die Passagiere bei Laune.

Marktstart mit 52-kWh-Akku für 400 km Reichweite

Die neue Architektur kombiniert die von Clio und Captur übernommene Vorderradaufhängung mit der sehr direkt übersetzten Lenkung vom Megane E-Tech und einem selbst für ein City-Auto kleinen Wendekreis von nur 10,3 Metern. Außerdem ermöglicht die Plattform den Einsatz verschiedener Akkugrößen. Der R5 wird mit zwei Lithium-Ionen-Batterien, drei Motorisierungen und serienmäßig mit einer Wärmepumpe angeboten. Zum Marktstart sitzt im Sandwichboden ein 52-kWh-Akku für 400 Kilometer Reichweite, kombiniert mit einem 150 PS-Motor. Später schieben die Franzosen zwei Varianten mit 120 PS und 95 PS nach. Beide sind an eine 40 kWh große Batterie gekoppelt und kommen wie alle aktuellen E-Motoren von Renault ohne seltene Erden aus. Reichweite hier: 300 Kilometer. Die Stromspeicher wurden komplett neu entwickelt und auf Leistung und Gewicht optimiert, sodass der kleine Stromer selbst mit großem Akku unter 1.500 Kilo bleibt.

Foto: Renault Der Renault 5 E-Tech basiert auf der neuen AmpR genannten Elektroplattform für Kleinwagen und wurde in Rekordzeit von nur drei Jahren entwickelt.

R5 kommt ohne 22-kW-Bordlader

Unterwegs lädt der R5 je nach Motorisierung mit maximal 80 beziehungsweise 100 kW. Am AC-Lader nuckelt er standardmäßig mit 11 kW. Den praktischen 22-kW-Bordlader wie im Zoe hat Renault eingespart. So dauert es 4,5 Stunden, um die 52-kWh-Batterie vollzuladen. Dafür kann der kleine Stromer nicht nur Strom bunkern, sondern wahlweise ans Netz oder an die Haustechnik zurückspeisen. Letzteres macht den R5 speziell für Eigenheimbesitzer interessant, die ihren eigenen Strom produzieren. Eine bidirektionale Wallbox und passende Stromverträge sollen die Renault-Händler auf Wunsch gleich mit verkaufen.