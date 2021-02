Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle großen Elektroautos in Deutschland (2021) Preise und Daten großer E-Autos

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Ran an die Firmenkunden

Porsche Taycan Basismodell im Test Ran an die Firmenkunden

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Ran an die Firmenkunden

Im Gegenzug bietet der Mii einen 83 PS starken E-Antrieb in Kombination mit einer 32,2 kWh großen Batterie, die gemessen nach dem neuen europäische Fahrzyklus NEDC über 250 Kilometer Reichweite ermöglicht. Die Fahrzeugausstattung umfasst unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaautomatik, Sitzheizungen für die Vordersitze, Lederlenkrad, Audiosystem mit 5-Zoll-Display und DAB+-Radio, Parkpiepser hinten, Tempomat sowie Licht- und Regesensor.

Ab sofort ist der Elektro-Kleinstwagen Seat Mii electric wieder bestellbar. Die spanische VW -Tochter bietet den Fünftürer allerdings ausschließlich als Editionsmodell "Power Charge" mit Vollausstattung für 20.714 Euro (alle Preise netto) an. Abzüglich Innovationsprämie sinkt damit der effektive Kaufpreis für den Endkunden auf knapp über 12.600 Euro.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw