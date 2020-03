Preiskampf an Ladesäulen

Preiskampf an Ladesäulen Kein Ionity mehr bei EnBW

Preiskampf an Ladesäulen

Das Angebot umfasst laut Signal Design Hygieneartikel wie Mundschutz und Desinfektionsmittel, aber auch Aufkleber und Schilder, die die Kundschaft zur Einhaltung des Sicherheitsabstands von 1,5 Metern anhalten. Ebenfalls im Sortiment: Plexiglasscheiben, die sich modular kombinieren lassen und so Längen von zwei bis zu mehreren Metern ermöglichen. So können Mitarbeiter und Kunden aktiv geschützt werden.

Bekannt für die Folierung von Fahrzeugen, hat der Hersteller für Flotten- und Filialbeschriftung Signal Design seine Produktion im Rahmen der Corona-Krise umgestellt. „Wir haben als Schutzmaßnahmen gegen den Coronavirus zahlreiche neue Produkte entwickelt. Diese zielen in erster Linie zum Schutz all derer, die trotz der aktuellen Situation noch arbeiten, so wie die Werkstätten und Autohäuser“, berichtet Sebastian Kreuzer Vertriebsleiter bei Signal Design und Mitglied der Geschäftsleitung.

Signal Design bietet Schutzausrüstung gegen den Corona-Virus für Werkstätten, Autohäuser und Reifendienstleister an.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw