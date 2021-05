Trotzdem kann das Urteil in der Praxis bei der Betriebsprüfung hilfreich sein. Bemängelt der Betriebsprüfer ein Fahrtenbuch, ermittelt er die Privatnutzung des Firmenautos nach der Ein-Prozent-Methode. Das bedeutet aber nicht, dass das Fahrtenbuch nicht ausreicht, um den IAB und die Sonderabschreibung zu rechtfertigen. Beim Streit mit dem Finanzamt sollten Sie auf dieses Urteil verweisen. So können Sie in der Betriebsprüfung strittige Sonderabschreibungen nach Paragraf 7g EStG und einen gebildeten IAB dann vielleicht doch noch retten.

Erkannte der Betriebsprüfer das Fahrtenbuch nicht an, führte dies in der Vergangenheit zu dem zusätzlichen Dilemma, dass Betriebe auch den gebildeten Investi­tionsabzugsbetrag und die 20-prozentige Sonderabschreibung rückgängig machen mussten.

Kleine und mittlere Betriebe können für ihre Firmenwagen einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) bilden und eine Sonderabschreibung von 20 Prozent in Anspruch nehmen, wenn sie die Pkw fast ausschließlich betrieblich nutzen. Das ist bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 90 Prozent der Fall.

So retten Sie den Investitionsabzugsbetrag und die 20-prozentige Sonderabschreibung bei der Betriebsprüfung und sparen dadurch ihrem Fuhrpark bares Geld.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021