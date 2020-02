Der bisherige CEO Jörg Sommer verlässt das DHL-Tochterunternehmen Streetscooter „in bestem gegenseitigem Einvernehmen“ und mit sofortiger Wirkung das Unternehmen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen, heißt es in einer Mitteilung. Grund für den Wechsel sind demnach „unterschiedliche Auffassungen zur zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens“.

Streetscooter Wechsel an der Spitze

