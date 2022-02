Die Forscher sehen die Batterie- und Oberleitungs-Lkw vor allem auf der Langstrecke. Dort sind sie ihrer Ansicht nach Brennstoffzellen-Lkw überlegen. Diese könnten nur bei extrem niedrigen Wasserstoffpreisen konkurrieren, zudem müsste das Gas importiert werden. Mit deutschem Strommix hergestellter Wasserstoff könne bei Lkw gegenüber der Diesel-Technologie im Jahr 2030 weder in der Kosten- noch CO2-Bilanz mithalten, heißt es.

Batterie-Lkw könnten bereits in zehn Jahren günstiger und klimafreundlicher sein als Diesel-Trucks. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu). Eine zusätzliche Stromversorgung der Batterie-Lkw über Oberleitungen könnte dabei die Kostenbilanz weiter verbessern und zusätzliche systemische Vorteile erschließen.

