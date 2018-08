Kürzlich investierte Arnold Schwarzenegger eine Million US-Dollar in den Umbau einer Mercedes G-Klasse in ein Elektroauto. Künftig wird er also lokal emissionsfrei in Hollywood und Umgebung unterwegs sein. Davon sind die Amerikaner insgesamt aber noch ganz weit weg. Soviel grünes Gedankengut kann man auf der anderen Seite des Atlantiks wahrscheinlich nicht wirklich verarbeiten, schon gar nicht, mit Donald Trump als Präsidenten. Die Amis stehen einfach noch auf ihre Big Blocks, wie die aktuelle Liste der meistverkauften Autos weltweit von Jato zeigt. Denn das meistverkaufte Modell im ersten Quartal 2018 ist wieder der Ford F mit seinen Ablegern. Wer es sonst noch in die Top 20 geschafft hat, sehen Sie in der Bilderstrecke.