"Mit 3,2 Prozent Marktanteil im September und 2,2 Prozent im bisherigen Jahresverlauf haben wir ein tolles Ergebnis vorgelegt", sagt Mario Köhler, General Manager Toyota & Lexus Geschäftskundenservice. "Für den Jahresendspurt setzen wir nun unter anderem auf neue Leasing-Angebote für die Hybridmodelle im Rahmen unserer Hybrid-Gewerbewochen und auf den Proace als Sondermodell Meister mit praktischer und komfortabler Zusatzausstattung." Auf dem deutschen Pkw-Gesamtmarkt habe Toyota in den ersten neun Monaten des Jahres mit 65.512 Neuzulassungen einen Marktanteil von 2,5 Prozent erreicht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Neuzulassungen um 5,7 Prozent gestiegen.

Das Gewerbekundengeschäft von Toyota wächst: In den ersten drei Quartalen des Jahres verzeichnete der japanische Automobilhersteller in Deutschland 16.619 Zulassungen von gewerblich genutzten Pkw sowie leichten Nutzfahrzeugen und erzielte damit ein Plus von 12,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Noch deutlicher fällt der Vergleich mit dem Jahr 2016 aus: Damals benötigte Toyota noch zwölf Monate, um das gleiche Zulassungsergebnis zu erreichen. Allein im September hat Toyota mit 1.905 Neuzulassungen ein Plus von 24,8 Prozent gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres eingefahren. Toyota profitiert derzeit von der Dieselkrise und der stärkeren Nachfrage nach Hybridmodellen.

Toyotas Flottengeschäft auf Wachstumskurs Zweistelliges Plus nach drei Quartalen

