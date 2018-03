Christian Blank (44) verantwortet seit Anfang des Jahres als Nachfolger von Frank Oborny (57) die Vertriebsregion Nord/West im Großkundenvertrieb des Marktes Deutschland. Blank arbeitet bereits seit 18 Jahren für die Volkswagen Financial Services und durchlief verschiedene Stationen im Vertrieb und Markenmanagement des Braunschweiger Finanzdienstleisters. Zuletzt leitete der studierte Diplom-Kaufmann den Vertrieb der Region Süd im Einzel- und Firmenkundenbereich.



Oborny beendet seine aktive Tätigkeit im Volkswagen Konzern im Rahmen einer Alterszeitregelung. Der gelernte Industriekaufmann blickt auf eine mehr als 30-jährige Karriere bei Volkswagen in verschiedenen Führungspositionen zurück, unter anderem in den Bereichen Personalwesen, Marketing und Großkundenvertrieb. Bei Volkswagen Financial Services war Oborny unter anderem drei Jahre lang als Geschäftsführer der Volkswagen Leasing in Polen aktiv.