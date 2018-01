Jan Anhalt absolvierte nach dem Abitur in Köln ein Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Unternehmensrecht. Nach Abschluss des Studiums war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Köln in den Bereichen Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht tätig. Mit dem Wechsel in eine Wuppertaler Anwaltssozietät widmete Jan Anhalt sich als Rechtsanwalt der Beratung gewerblicher Mandanten in unternehmensrechtlichen Fragestellungen. Zuletzt war er für einen der weltweit führenden Logistikdienstleister tätig, wo er aufgrund der Planung, Beratung und Mitwirkung bei der Neugründung von Landesorganisationen in Asien auch international Erfahrungen sammeln konnte.