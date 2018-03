Der deutsche Pkw-Markt knüpfte im Februar an die hohe Dynamik zum Jahresauftakt an. Angetrieben von einem beeindruckenden Wachstum im Privatmarkt (+ 21,3 %) steigerten sich die Gesamtmarktzulassungen um 7,4 Prozent. Auch die Nachfrage der Firmenkunden trug zu dem robusten Wachstum bei (+ 4,8 %), während die Sondereinflüsse Fahrzeugbau, -handel und Autovermieter dank der guten Marktnachfrage mit etwas weniger (Eigen‑) Zulassungen als im Vorjahresmonat auskamen (‑ 1,4 %). Während sich die Dieselanteile im Flottenmarkt etwas stabilisiert haben, überschritt der Anteil alternativer Antriebe in diesem Segment erstmals die Fünf-Prozent-Marke.

Flottenmarkt weiter im Aufwind

Über die ersten beiden Monate des Jahres gerechnet liegt das Gesamtmarktwachstum nur knapp unter dem zweistelligen Bereich (+ 9,5 %), was angesichts des bereits sehr hohen Vorjahresniveaus ein beachtliches Ergebnis ist. Auch in der kumulierten Betrachtung sticht der Privatmarkt mit einem Plus von 22,8 Prozent heraus. Diese Dynamik wird sich laut dem Marktforschungsunternehmen Dataforce noch mindestens bis zum Ende des ersten Halbjahres fortsetzen, da die Dieselprämien der Hersteller noch einige Zeit laufen und viele der bestellten Fahrzeuge mit einigen Monaten Verzögerung ausgeliefert werden würden. Anschließend sei allerdings zu befürchten, dass die vorgezogenen Käufe in der privaten Zulassungsstatistik fehlen würden.

Auch die Neuzulassungen im Relevanten Flottenmarkt bewegen sich weiter nach oben. Die im Vergleich zum Privatmarkt geringere Wachstumsrate sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Firmenkundensegment einmal mehr anschickt, den im Vorjahr aufgestellten Bestwert zu übertreffen.

Erwartungsgemäß haben sich die Trends bei den Kraftstoffarten auch im Februar fortgesetzt. Bei den privaten Neuzulassungen und den auf private Käufer zielenden taktischen Zulassungen ging der Dieselanteil weiter nach unten, und dass, obwohl das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar noch keinen Einfluss auf die Wahl der Kraftstoffart nehmen konnte.

Flottenmarkt setzt stärker auf alternative Antriebe

Im Relevanten Flottenmarkt wurde erstmals seit drei Monaten wieder mehr als 60 Prozent Diesel-Pkw zugelassen. Die nächsten Monate werden laut Dataforce zeigen, ob das nur ein temporärer Ausreißer nach oben oder das erste Anzeichen für eine Stabilisierung sei. Interessanter ist aber ein anderer Wert: Zum ersten Mal überhaupt überstieg der Anteil alternativer Antriebe in Flotten die Fünf-Prozent-Marke. Der Anteil von 5,4 Prozent im Februar war knapp der höchste aller Marktsegmente, was zeigt, dass sich die Fuhrparkleiter immer stärker mit Elektro-, Hybrid- und Gasantrieben beschäftigen würden. Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten schaffen die Hersteller aktuell die Voraussetzungen für weiter steigende Anteile.