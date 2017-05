Audi A3 E-tron, BMW 330e, VW Golf GTE und Co.: Alle Plug-in Hybride 2017

Wirkt bei einem normalen Hybridfahrzeug der Elektromotor nur als Unterstützung für den Verbrenner, so können Plug-in Hybride auch größere Distanzen rein elektrisch fahren. Sie haben zwar längst nicht so große Batterie wie ein normales Elektroauto, doch je nach Modell und Fahrweise schafft ein Plug-in Hybride bis zu 50 Kilometer.

Wer weitere Strecken unterwegs ist, kann den Strom in der Batterie auch aufsparen. Beispielsweise, wenn er die letzten Kilometer zum Ziel elektrisch fahren will. Notfalls lässt sich die Batterie sogar während der Fahrt aufladen. Allerdings hat das einen höheren Spritverbrauch zur Folge, so dass sich das Aufladen an der Steckdose eher lohnt. Wer häufig lange Strecken fährt, sollte ein Modell mit Schnelllademöglichkeit wählen.



Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, die von A bis Z alle in Deutschland erhältlichen Plug-in Hybride samt Preise und technische Daten zeigt.

Folgende Modelle finden Sie in diesem Artikel (über die Links gelangen Sie zu Fahrberichten samt Betriebskosten der Modelle)

Audi A3 Sportback E-tron

Audi Q7 E-Tron 3.0 TDI

BMW 330e

BMW 740e iPerformance

BMW 740 Le iPerformance

BMW i8

BMW 225xe



BMW X5 xDrive 40e iPerformance

Hyundai Ioniq Plug-in-Hybrid

Kia Optima 2.0 GDI Plug-in Hybrid



Mercedes C 350 e

Mercedes C 350 e T-Modell

Mercedes E 350 e

Mercedes GLC 350 e

Mercedes GLC Coupé 350 e



Mercedes GLE 500 e

Mercedes S 500 e

Mini Cooper S E Countryman All4

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV



Porsche Cayenne S E-Hybrid

Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Toyota Prius Plug-in Hybrid

VW Golf GTE

VW Passat GTE

VW Passat Variant GTE

Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid

Volvo S90 T8 Twin Engine

Volvo V90 Twin Engine

Volvo XC90 T8 Twin Engine