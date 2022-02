Zum 1. Februar 2022 übernahm Christoph von Meyer die Leitung Vertrieb und Marketing bei Alphabet Fuhrparkmanagement. Seine Vorgängerin Susan Käppeler verlässt die BMW Group. Von Meyer ist seit über 20 Jahren in der BMW Group tätig. In dieser Zeit leitete er diverse Abteilungen im nationalen und internationalen Vertrieb. Zuletzt verantwortete von Meyer als Head of International Corporate Sales und als kommissarischer Head of International Direct- and Special Sales die marktübergreifende Betreuung und Koordination nationaler und internationaler Großkunden sowie den Direktvertrieb Sonderkunden. Zuvor leitete er als Head of Corporate Sales, Rental Business and Special Sales den Großkundenvertrieb in Deutschland sowie die Betreuung international tätiger Rent-Unternehmen.

