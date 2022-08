Lieferengpässe, Halbleiterkrise: Der Automarkt in Deutschland kriselt. Flottenbetreiber müssen bis zu 15 Monate auf Neuwagen warten. Dennoch blickt die Branche optimistisch in die Zukunft, wie das aktuelle Mobilitäts- und Fuhrparkbarometer (AMO) von Arval zeigt. Über 7.500 Flottenverantwortliche aus 26 Ländern wurden befragt, davon 300 in Deutschland. Demnach erwarten fast drei Viertel der Unternehmen, dass ihre Flotten in den kommenden drei Jahren gleich groß bleiben werden. Jeder fünfte befragte deutsche Fuhrparkmanager will seine Flotte sogar vergrößern.

