Laut der Webseite des Unternehmens kostet ein Wagen der Mittelklasse wie Mercedes C-Klasse oder 3er BMW bei ein bis drei monatiger Mietdauer ab 749 Euro pro Monat. Bei vier Monaten Mietdauer startet ALF Flex in dieser Fahrzeugklasse ab 699 Euro.

Mit ALD Automotive kommt nun ein neuer Player im Bereich der Auto-Abos auf dem Markt und bietet sofort verfügbare Fahrzeuge für ein bis zwölf Monate als Mietwagen an. Abgesehen vom Sprit decken die Raten alle laufende Kosten wie versicherung, Kfz-Steuer oder Rundfunkgebühren ab. Zusätzlich bietet ALD eine Tankkarte an.

