Die größte Entlastung für das Klima bietet der Umstieg auf die Bahn mit 195 Kilogramm auf der Strecke Hamburg – Köln. Allerdings dauert die Reise dann rund eine Stunde länger. Ebenfalls etwas mehr Zeit einplanen muss man bei den elf anderen Strecken im Vergleich. Die maximale -und laut der Studie akzeptable – Mehraufwand liegt jedoch bei 60 Minuten. Allerdings sind bei der Berechnung einige Bedingungen so ausgelegt, dass die Bahn tendenziell profitiert. Etwa, da für die Dauer der Flugreise auch zwei Mal die Transferzeit zwischen Innenstadt zum Flughafen gewertet wird.

Vor allem auf Strecken innerhalb Deutschlands oder in europäische Nachbarländer kann die Bahn Vorteile herausfahren. Auf der Verbindung Frankfurt – Köln etwa bietet sie den Berechnungen zufolge einen Zeitvorteil von 124 Minuten gegenüber dem Flugzeug. 27 Minuten lassen sich bei der Fahrt von Hannover nach Frankfurt sparen, 15 Minuten auf der Strecke Stuttgart – Paris. Der CO2-Ausstoß liegt bei Bahnfahrten ebenfalls niedriger; in diesem Fall um knapp 74 Kilogramm.

Nicht immer reist man mit dem Flugzeug am schnellsten. Berücksichtigt man neben der reinen Flugzeit auch den Aufwand für Check-in und Co., ist die Reise mit der Bahn häufig ähnlich flott. Das Bahnreiseportal Omnio hat 15 populäre Verbindungen mit Zeitvorteil für die Schiene ermittelt.

Der Flug selbst ist relativ schnell. Doch das ganze Drumherum kostet Zeit. In einigen Fällen ist die Schiene dann die effizientere Wahl, wie ein Reiseportal errechnet hat.

