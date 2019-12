Was Sie zum Notrufsystem wissen sollten

E-Call ab April 2018 Pflicht Was Sie zum Notrufsystem wissen sollten

Was Sie über E-Call wissen sollten

Automatisches Notrufsystem Was Sie über E-Call wissen sollten

In diesem Zusammenhang kritisiert er ADAC die herstellerspezifischen Notrufe als unzuverlässig. Nach Untersuchungen des Clubs kann die Zwischenschaltung eines Callcenters im Falle eines Unfalls zu erheblichen Verzögerungen sowie zu einer teilweise fehlerhaften Weitergabe wichtiger Informationen führen. Durch den Umweg über Hersteller-Rufzentralen gehe wertvolle Zeit verloren, bis die Nachricht über einen Unfall bei der zuständigen 112-Rettungsleitstelle eintreffe. Agenten in Call-Centern machten außerdem teilweise Fehler bei wesentlichen Informationen etwa über den Ort eines Unfalls. Der Verein fordert vor diesem Hintergrund, Verbraucher besser über die Unterschiede zwischen dem offiziell „112 eCall“ genannten System und dem „Hersteller-Notruf“ aufzuklären. Sind beide Möglichkeiten an Bord vorhanden, sollte die Verbindung zur 112 als Standard eingestellt werden.

Der Automobilclub kritisiert vor allem die geringe Zahl von Fahrzeugen mit E-Call-System. Der Einbau ist zwar seit April 2018 bei allen neuen Fahrzeugtypen obligatorisch. Da viele Hersteller bei Modellwechseln die Typgenehmigungen des Vorgängers fortschreiben, fallen in der Praxis aber längst nicht alle neuen Modelle unter die Regelung.

Deshalb müssen Neuwagen seit 2018 mit einem E-Call ausgestattet ein, das automatisch den Standort an die Rettungszentrale funkt. Doch das System wirkt noch nicht optimal. Erstens sind nach Recherchen des ADAC noch zu wenige Pkw mit dem automatischen Notruf ausgestattet. Und selbst die vorhandenen Systeme funktionieren oft nicht wie gewünscht.

Der Klassiker: Ein Auto verunglückt, Helfer wollen schnell die Polizei alarmieren. Doch bis sie den exakten Standort herausgefunden und durchgegeben haben, vergehen wertvolle Minuten. Im schlimmsten Fall sind gar keine Helfer in der Nähe, Fahrer und Passagiere zu schwer verletzt, als dass sie Hilfe anfordern können.

Who is Who Pkw