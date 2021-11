Der Jogger tritt mit leichtem Crossover-Design die Nachfolge des konventioneller gestalteten Lodgy an, der zuletzt ebenfalls bei 11.764 Euro startete. Im Dacia-Programm sortiert er sich zwischen dem großen Kleinwagen Sandero und dem Kompakt-SUV Duster ein.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021