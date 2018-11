Franz Reiner tritt im Juni 2019 die Nachfolge von Klaus Entenmann als Vorstandsvorsitzender bei Daimler Financial Services an.

Klaus Entenmann (62) steht bis zum Beginn seines für Dezember 2019 geplanten Ruhestandes dem Unternehmen weiter zur Verfügung und wird sich ab Juni 2019 auf strategische Projekte und auf die weitere Entwicklung des Portfolios der Mobilitätsdienste von Daimler Financial Services konzentrieren.

Foto: Daimler Financial Services

"Die zurückliegenden Geschäftsjahre von Daimler Financial Services waren die erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Klaus Entenmann trägt einen entscheidenden Anteil an der Transformation des Unternehmens von einem Finanzdienstleister hin zu einem integrierten Finanz- und Mobilitätsdienstleister. Anerkennung verdient auch sein Beitrag zur Arbeitgeberattraktivität. Er hat das Unternehmen laut internationalen Befragungen des 'Great Place to Work'-Instituts zu einem der attraktivsten Arbeitgeber weltweit gemacht", erklärt Bodo Uebber, Vorstandsmitglied bei Daimler, verantwortlich für Finanzen & Controlling und das Geschäftsfeld Daimler Financial Services. "Mit der Übergabe an Franz Reiner im Juni 2019 schaffen wir einen reibungslosen Übergang für das neue Führungsteam und gewinnen eine herausragende Führungspersönlichkeit des Konzerns für diese anspruchsvolle Aufgabe."

Franz Reiner ist darüber hinaus Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Bank und verantwortlich für das Flottenmanagementgeschäft von Athlon. Er hatte seit 1992 verschiedene Positionen in Europa und in Nordamerika in den Bereichen Operations, Vertrieb und Marketing inne. Im Jahr 2009 wurde er in den Vorstand von Daimler Financial Services berufen – zuerst mit Verantwortung für die Region Americas, bevor er im Jahr 2011 seinen derzeitigen Verantwortungsbereich übernahm.