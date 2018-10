Wechsel an der Spitze von Sixt Mobility Consulting : Christoph von Tschischnitz wird neuer CEO und steht zusammen mit Vinzenz Pflanz und Thomas Spiegelhalter an der Spitze der Flottenmanagement-Tochter von Sixt Leasing. Von Tschischnitz kommt von BMW, wo seit 1992 beschäftigt war, zuletzt als CEO der Region Zentral- und Südosteuropa. Zuvor hatte er erfolgreich diverse Positionen im oberen Management in den Bereichen Konzernsteuerung/M&A, Vertriebswegestrategie, bei BMW Motorrad und als Leiter Vertrieb & Marketing der BMW Vertriebsregion Asien, Pazifik, Afrika und Osteuropa inne. Auch für das Großkundengeschäft von BMW in Deutschland war er zuständig.

