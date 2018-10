Ulrike Mönnich trat 1998 bei Daimler ein. Sie hatte verschiedene Positionen in der Zentrale des Vertriebs inne, unter anderem als Direktionsassistentin sowie als Leiterin der Steuerung der Strategie. Außerdem war Mönnich war für das Marketingmanagement der Transporter im Vertrieb sowie das weltweite Marketing der Vans im Stuttgarter Headquarter verantwortlich. Als Mitglied der Geschäftsleitung des MBVD leitete sie die Steuerung der Vertriebsnetze.

Joachim Ersing trat 1989 in die Nachwuchsgruppe von Daimler ein. Nach ersten Funktionen im Vertrieb und Daimler Financial Services wechselte er als stellvertretender Geschäftsführer zu Evo Bus in Italien. Im deutschen Vertrieb war er verantwortlich für das Leistungscenter Niederlassungen und leitete die Mercedes-Benz Niederlassungen in Baden-Baden und Dresden, bevor er Leiter Direktgeschäfte und Mitglied der Geschäftsleitung des MBD wurde.

Who is Who Pkw