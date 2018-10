Ab Dezember verantwortet Zymni die strategische Geschäftsentwicklung und soll das Mobility Portfolio weiter ausbauen, gleichzeitig wird er Mitglied der Geschäftsleitung. Er verfüge über langjährige internationale Vertriebs-Erfahrung im Bereich Geschäftsreisen und soll gemeinsam mit seinem Team die Weiterentwicklung von Europcar zum Mobilitätsdienstleister vorantreiben.

Bei Europcar Deutschland übernimmt er das Bestands- und Neukundengeschäft sowie den Ausbau weiterer Geschäftsfelder. Außerdem widmet er sich der Weiterentwicklung unterschiedlicher Vertriebskanäle in enger Zusammenarbeit mit anderen Unternehmensbereichen. In seiner Funktion berichtet er direkt an Europcar-Geschäftsführer Stefan Vorndran. Mit René Zymni kommt nicht nur ein ausgewiesener Vertriebsspezialist in unser Team, er hat auch die Kundennähe und das Gespür für die Gestaltung und Entwicklung spannender Mobilitätsanforderungen in der Zukunft", sagt Vorndran. Zuletzt war Zymni bei BCD Travel als Vice President Strategic Accounts and Commercial Services EMEA für das Account-Management von elf Ländern verantwortlich.