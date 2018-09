Bisher war Holger B. Santel Executive Vice President von SAIC Volkswagen in China, ab ersten November leitet der 50-jährige Vertrieb und Marketing der VW Pkw-Sparte in Deutschland. Santel ist seit 22 Jahren im Konzern. Nach verschiedenen verantwortlichen Funktionen bei Skoda wechselte er 2008 nach Wolfsburg zur Muttermakre, wo er bis 2012 die Vertriebssteuerung leitete. Zuletzt war er für die größte Vertriebsorganisation des VW-Konzerns in China verantwortlich. Dort initiierte er den digitalen Wandel im Verkaufsgeschäft.

Sein Vorgänger als Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland ist Thomas Zahn (51). Er begann vor 21 Jahren bei Volkswagen, wo er zentrale Vertriebsfunktionen leitete. Zudem war er im Laufe seiner Karriere Verbriebschef in China sowohl bei FAW-Volkswagen als auch bei SAIC-Volkswagen. In den vergangenen sechs Jahren war für das Deutschlandgeschäft von VW verantwortlich und brachte zuletzt die Verträge mit den deutschen VW-Händlern zum Abschluss. Vertriebsvorstand von VW Jürgen Stackmann dankte Zahn für seine Leistungen: "Thomas Zahn gebührt für seine in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit unser Dank und unsere Anerkennung." Außerdem freue er sich, mit Holger B. Santel für den sehr wichtigen deutschen Markt erneut einen Vertriebsmanager mit umfassenden Erfahrungsschatz gewonnen zu haben.