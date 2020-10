BMW und Daimler kooperieren schon längere Zeit in der Moovel Group bei Mobilitätsdienstleistungen. Jetzt kommt Bewegung in die strategische Ausrichtung: Daimler verkündete früher im Jahr, sich mehr auf den Bau von Luxusautos fokussieren zu wollen. Ein erster Schritt in diese Richtung dürfte die schrittweise Verabschiedung vom Geschäft mit Mobilitätsdienstleistungen sein. Für die unter dem Namen Your Now gebündelten Dienste bietet Uber Gerüchten zufolge über eine Milliarde Euro. Ob die deutschen Autohersteller darauf eingehen, ist noch unklar.

Konkreter ist das Vorgehen im Bereich der Firmen- und Regierungskunden. Dieses Angebot von Moovel erbringt künftig Mobimeo, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Der Marktauftritt von Moover soll konsequent auf das bestehende Angebot der multimodalen Plattform Reach Now gebündelt werden. Im Zuge der Integration der Firmenkundenbereiche bei Mobimeo wechseln 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Moovel Group zur Bahntochter. Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Berlin.

Damit stehen die Projekte im Bereich betriebliches Mobilitätsbudget und Co nun unter der strategischen Führung der Deutschen Bahn. Das soll eine schnellere Skalierung im ÖPNV-Bereich ermöglichen. Im Rahmen der Transaktion übernehmen BMW und Daimler eine Minderheitsbeteiligung an Mobimeo - ganz außen vor wollen die beiden Autohersteller wohl also auch künftig nicht sein.