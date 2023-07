Top 3 Leasinganbieter in Deutschland Fuhrparks weniger zufrieden mit Leasinganbietern

In Deutschland werden laut Dataforce 74 % der Neuwagen in Fuhrparks über Leasing beschafft. Dieser Anteil erhöht sich laut Experten-Prognose bis zum Jahr 2028 vermutlich auf 78 %. Entscheidend für diese Entwicklung ist der steigende Einsatz von Elektrofahrzeugen, die aufgrund ihrer noch unklaren Restwerte vor allem über Leasingverträge beschafft werden. Zusätzlich wird auch das Auto Abo-Angebot in Deutschland zunehmend genutzt, wenn auch noch nicht in dem Maße wie in anderen Ländern. In Italien ist das Auto Abo aufgrund eines All-Inclusive-Preismodells, das weniger administrativen Aufwand für Unternehmen bedeutet, mit einem Anteil von 15 % deutlich beliebter als in Deutschland, wo es lediglich von 5 % der Flottenverantwortlichen genutzt wird.

Fuhrparks in Deutschland weniger zufrieden

Die aktuelle Studie von Dataforce zeigt auf, dass Fuhrparkverantwortliche in Deutschland ihre Leasinganbieter im Vergleich zu den internationalen Kollegen durchschnittlich mit einem Stern weniger. Diese geringere Zufriedenheit zeigt sich auch im Vergleich zur vorherigen Leasinganalyse aus dem Jahr 2022, bei der die durchschnittliche Bewertung um 0,5 Sterne gesunken ist. Auch bei ein und derselben Person sind Bewertungen gefallen. Gründe für die abnehmende Zufriedenheit sind die Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen der letzten Jahre.

Top 3 der Leasinganbieter in Deutschland

Auf dem dritten Platz liegt Banco Santander und einer Wertung von 3,43 Sternen. Rang 2 belegt Stellantis Financial Services mit 3,45 Sternen. Bester Leasinganbieter in Deutschland ist Volkswagen Financial Services mit 3,46 Sternen. Bewertet wurde nach der bekannten 5-Sterne-Bewertung. Wird das Geschäft durch White-Label-Anbieter abgewickelt, hat Dataforce die Bewertung zugeordnet. Das betrifft zum Beispiel häufig ALD oder Santander. Insgesamt haben 259 Fuhrparkverantwortliche an der Umfrage teilgenommen.

Mehr Infos zum Thema finden Sie bei Dataforce unter: https://www.dataforce.de/news