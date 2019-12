Tesla Cybertruck und Co

Elektrische Pick-Ups Tesla Cybertruck und Co

„Wir erproben ein intelligentes Lademanagement, das zur Vermeidung einer Überlastung des Netzes in den Ladevorgang eingreifen kann“, erklärt Projektleiter Ralph Holder. Auch soll herausgefunden werden, wie lange und wann die Hausbewohner ihre Autos laden. Daraus lässt sich ableiten, welche Anschlussleistung tatsächlich benötigt wird. Außerdem werden die für Mehrfamilienhäuser geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen genau betrachtet. Für den Ende Februar 2020 startenden Test stellt die EnBW den Bewohnern 45 VW e-Golf und BMW i3 zur Verfügung.

In Praxistests – sogenannten Netzlaboren – will die Netze BW herausfinden, wie die Integration von Elektromobilität in eine bestehende Netzinfrastruktur am besten gelingen kann.Dafüs stattete die EnBW die Tiefgarage der Wohnanlage mit einer Ladepunkten aus

Tamm ist ein beschaulicher Vorort von Stuttgart, umringt von Weinbergen, Ikea und Breuningerland. Wer dort lebt, lebt mit dem Auto - und pendelt zu einem der unzähligen Arbeitgeber im Industrieraum rund um Stuttgart. Jetzt dürfen 45 Haushalte einer Tammer Wohnanlage ihre Verbrenner für ein Jahr stillegen und auf Elektroautos umsteigen. Vorrangig nicht, um die Umwelt zu entlasten. Vielmehr will der Energieversorger EnBW herausfinden, wie sich das Stromnetz verhält, wenn so viele Haushalte gleichzeitig ihre Autos laden.

E-Autos in Mehrfamilienhäusern EnBW testet Stromnetz

Who is Who Pkw