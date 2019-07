Auch wer weniger stark alkoholisiert fährt, muss mit Konsequenzen rechnen. Schon am 0,3 Promille machen sich Fahrer strafbar, wenn sie alkoholbedingt auffällig werden. Ab 1,1 Promille ist das Fahren generell eine Straftat, was drei Punkte in Flensburg, eine Geld- oder Freiheitsstrafe sowie den Entzug der Fahrerlaubnis für bis zu fünf Jahre zur Folge hat. Wer noch in der Führerschein-Probezeit ist, darf generell nach dem Alkoholgenuss nicht mehr E-Roller fahren. Hier drohen 250 Euro Geldbuße und ein Punkt.

Who is Who Pkw