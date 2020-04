Die ACEA rechnet damit, dass bis 2030 rund 200.000 Elektro-Lkw im Einsatz sein müssen, wenn CO2-Ziele der EU erreicht werden sollen. Neben batterieelektrischen Modellen und Hybridfahrzeugen zählen auch Brennstoffzellen-Trucks dazu. Neben den Fahrzeugen bräuchte es Infrastruktur, unter anderem rund 90.000 öffentliche DC-Stromladepunkte und 50 für Lkw geeignete Wasserstoff-Tankstellen in Europa. Aktuell gibt es dem Verband zufolge weniger als zehn Schnelllader und 16 H2-Zapfsäulen.

Die Elektrifizierung des europäischen Straßengüterverkehrs kommt langsam in Gang. 2019 wurden nach Zahlen des Branchenverbands ACEA insgesamt 700 mittelschwere und schwere Elektro-Lkw zugelassen. Bei einem Großteil davon dürfte es sich um Kleinserienmodelle handeln, mit denen die Hersteller die neue Antriebsart in der Praxis testen wollen.

In den kommenden zehn Jahren soll der Lkw-Verkehr massiv elektrifiziert werden. Bislang gibt es aber nur wenige Fahrzeuge – und kaum Lademöglichkeiten.

Elektro-Lkw 700 Strom-Trucks in Europa

