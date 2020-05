Für batterieelektrische Autos gingen im April 3.659 Anträge ein, auf Plug-in-Hybride entfielen 2.822 Anträge. Außerdem flossen zwei Brennstoffzellenautos in die Statistik ein. Hintergrund der niedrigen Zahlen war offenbar die Corona-Krise, die im März noch durch Effekte der kurz zuvor erfolgen Erhöhung des Förderbetrags überdeckt worden war. Seit Start des Anreizprogramms im Sommer 2016 sind insgesamt 198.321 Anträge gestellt worden, davon 129.444 für batterieelektrische Fahrzeuge, 68.759 für Plug-in-Hybrid-Modelle und 118 für Brennstoffzellenautos.

