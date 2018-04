Maria Grazia Davino wird als neuer CEO der in Frankfurt beheimateten deutschen Vertriebsgesellschaft die Marken Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth und MOPAR leiten. Die 39-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Automobilbranche in verantwortlichen Funktionen in den Bereichen Sales, Marketing und Finance. Vor ihrem Wechsel nach Deutschland, war sie Managing Director von FCA in der Schweiz sowie zuvor in gleicher Funktion bei FCA Österreich.

Sie folgt auf Herrn Gaetano Thorel, der Deutschland auf eigenen Wunsch und aus familiären Gründen verlässt.